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Живопись Мира - живопись, плейкасты, конкурсы
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Живопись Мира - современная живопись (плейкасты, художники, открытки)

Зеленый пейзаж / Green Landscape [Владимир Абаимов]
/ просмотров: 2 / рецензий: 0
Кружатся снежинки над городом тихо... [Игорь Разживин]
/ просмотров: 2 / рецензий: 0
"Кукушка" [Алексей Лебедев]
/ просмотров: 2 / рецензий: 0
Воробьи [Михаил Рудник]
/ просмотров: 1 / рецензий: 0
лошадка-весна (лошадка №8) [Максим Нейфельд]
/ просмотров: 1 / рецензий: 0
Блоги:
Ewa Czarniecka художник — [Alinanatali69] / 1 / рейтинг: 7
Акварель.. — [Alinanatali69] / 11 / рейтинг: 57

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Плейкасты:
☜♡❤️"ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА !........... С ДоБрЫМ ВеСеНнИм...
Автор: Наталья Богданова
02 марта 2023 г.
Тема: Сказки, Легенды и Мифы

☦_❤️"ЗИМНЯЯ ЧАШЕЧКА СКАЗОЧНАЯ СКАЗКА ЧУДЕСА ЗИМНИЕ...
Автор: Наталья Богданова
28 февраля 2023 г.
Тема: Сказки, Легенды и Мифы

☦_❤️"Молитвы ВОСКРЕСЕНЬЕ ДНИ ВЕЛИКОГО ПРАВОСЛАВНОГО...
Автор: Наталья Богданова
27 февраля 2023 г.
Тема: Вера, религия

Письмо любви
Автор: Judit
27 февраля 2023 г.
Тема: Картины

Профессия Художник.
Автор: тамара
26 февраля 2023 г.
Тема: Картины

Марина
Автор: Надежда Дергилева
26 февраля 2023 г.
Тема: Поздравления

☦_❤️"С ПОСЛЕДНИМ МАСЛЕНИЦЫ ДНЁМ-С ПРОЩЁНЫМ...
Автор: Наталья Богданова
25 февраля 2023 г.
Тема: Вера, религия

☦_❤️"☜♡ПРОЩАЛЬНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ С МАСЛЕНИЦЕЙ ( Прости ЗА...
Автор: Наталья Богданова
25 февраля 2023 г.
Тема: Вера, религия

☦_❤️"СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ (Штирлиц А Вас Попрошу...
Автор: Наталья Богданова
23 февраля 2023 г.
Тема: Времена года

[ Кромка ]
Автор: Alinanatali69
22 февраля 2023 г.
Тема: Любовь

[ Неоспоримый плюс ]
Автор: Alinanatali69
21 февраля 2023 г.
Тема: Любовь

☦_❤️"С 23 ФеВрАлЯ ! НАШИ ДОРОГИЕ РУССКИЕ СОЛДАТЫ...
Автор: Наталья Богданова
21 февраля 2023 г.
Тема: Поздравления

[ Музыка в воздухе ]
Автор: Alinanatali69
21 февраля 2023 г.
Тема: Память

Мир женщины..
Автор: Alinanatali69
21 февраля 2023 г.
Тема: Женщины

☦_❤️"УХ, Я ТАКАЯ ХОЗАЙКА БЛИНОВ НАСТРЯПАЛА ! ПУСТЬ ВСЁ...
Автор: Наталья Богданова
19 февраля 2023 г.
Тема: Друзья

☦_❤️"СПАСИ И СОХРАНИ НАШУ СЕМЬЮ И НАШУ МАТУШКУ РОССИЮ...
Автор: Наталья Богданова
17 февраля 2023 г.
Тема: Вера, религия

☜♡❤️"17 Февраля И 13 НОЯБРЯ ! ВСЕМИРНЫМ ДНЁМ ДОБРОТЫ !...
Автор: Наталья Богданова
17 февраля 2023 г.
Тема: Сказки, Легенды и Мифы

Анти-валентинка
Автор: Alinanatali69
17 февраля 2023 г.
Тема: Любовь


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03
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Международный женский день (8 Марта)
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ЖИВОПИСЬ СОВРЕМЕННЫХ ХУДОЖНИКОВ

Живопись современных художниковЖивопись Мира - это уникальное сообщество ценителей искусства, где художники делятся своими картинами, а любой творческий человек может разместить фотографии или музыку, общаться с единомышленниками или просто наслаждаться невероятными произведениями. Социальная сеть создана для тех, кто не желает ютиться на обыденных интернет-площадках и стремится развивать свой творческий потенциал. Яркие индивидуальные личности найдут здесь свой круг общения, новых друзей и единомышленников. Вы можете писать отзывы, принимать активное участие в жизни сайта и просто дарить людям хорошее настроение.


Чем мы отличаемся от других?

Живопись Мира - уникальная социальная сетьРегистрацией в социальной сети уже давно никого не удивить. В основном все они направлены на то, чтобы поддерживать связи с людьми, которых вы уже давно знаете. Чаще всего, мы стесняемся написать незнакомцу, страницей которого заинтересовались. Остается только тайно наблюдать за жизнью других людей, а узнать о них по фотографиям или краткой анкете совершенно невозможно.

Живопись Мира - уникальная социальная сеть в новом формате. Мы предлагаем общение без границ из любого уголка мира, широкие возможности для реализации творческих идей и самовыражения.

Каждый желающий может выставить свои работы в соответствующем разделе, посетить творческие галереи и арт-студии. Живопись Мира - это виртуальный художественный салон, где все желающие могут насладиться современной живописью, картинами с 2d персонажами, аэрографией, мультипликационной анимацией или граффити. На форуме вы можете высказать свое мнение, написать рецензию или же выслушать критику со стороны.

Мы предлагаем:
  • Наслаждаться современной живописью, любоваться скульптурой или декоративно-прикладным искусством.
  • Познакомиться с новыми видами современного искусства.
  • Высказать мнение о работах других людей.
  • Получить творческие рекомендации единомышленников.
  • Пообщаться с опытными художниками и прислушаться к их советам.
  • Приобрести понравившееся произведение или продать свою работу.

Новые возможности для творческих людей

Вы планируете связать свою жизнь с искусством, а живопись - любимое занятие, которому вы посвящаете все свое время? Портфолио отлично подойдет для начинающих художников, чтобы привлечь первых клиентов. Вы сможете продемонстрировать свои работы и получить рекомендации от более опытных специалистов. Общение с художниками дает возможность познать новые творческие горизонты и стать профессионалом своего дела.

Наша цель - объединить творческих людей, чтобы все могли делиться своими произведениями, вдохновляться творчеством, обрести новых поклонников и клиентов.






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