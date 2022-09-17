Живопись Мира - современная живопись (плейкасты, художники, открытки)

Ewa Czarniecka художник — [Alinanatali69] / 1 / рейтинг: 7
David Walker стрит-арт художник — [Alinanatali69] / 1 / рейтинг: 7
Oscar-Claude Monet художник — [Alinanatali69] / 1 / рейтинг: 7
Акварель.. — [Alinanatali69] / 11 / рейтинг: 57
Ангелы в живописи. Карл Банг — Karl Bang — [Ангел сНежный] / рейтинг: 26 /
Мария Зельдис (Maria Zeldis) — [Татьяна Бекус] / 1 / рейтинг: 9
Ги Дессат (Guy Dessapt) — [Татьяна Бекус] / рейтинг: 4
Дженнифер Хансен — [Татьяна Бекус] / рейтинг: 4
Изабель Мальмеза — [Татьяна Бекус] / рейтинг: 4
Марк Хорст — [Татьяна Бекус] / рейтинг: 4
Пиа Эрландссон — [Татьяна Бекус] / рейтинг: 4
Юрий Ибрагимов — [Татьяна Бекус] / рейтинг: 4
Икона Фатьяновой в испанском доме роскоши — [Светлана Фатьянова] / рейтинг: 2
Наталья Сюзева — [Татьяна Бекус] / рейтинг: 6
Живопись Мира - это уникальное сообщество ценителей искусства, где художники делятся своими картинами, а любой творческий человек может разместить фотографии или музыку, общаться с единомышленниками или просто наслаждаться невероятными произведениями. Социальная сеть создана для тех, кто не желает ютиться на обыденных интернет-площадках и стремится развивать свой творческий потенциал. Яркие индивидуальные личности найдут здесь свой круг общения, новых друзей и единомышленников. Вы можете писать отзывы, принимать активное участие в жизни сайта и просто дарить людям хорошее настроение.
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