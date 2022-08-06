Живопись Мира - современная живопись (плейкасты, художники, открытки)

ЖИВОПИСЬ СОВРЕМЕННЫХ ХУДОЖНИКОВ

Живопись Мира - это уникальное сообщество ценителей искусства, где художники делятся своими картинами, а любой творческий человек может разместить фотографии или музыку, общаться с единомышленниками или просто наслаждаться невероятными произведениями. Социальная сеть создана для тех, кто не желает ютиться на обыденных интернет-площадках и стремится развивать свой творческий потенциал. Яркие индивидуальные личности найдут здесь свой круг общения, новых друзей и единомышленников. Вы можете писать отзывы, принимать активное участие в жизни сайта и просто дарить людям хорошее настроение.





Чем мы отличаемся от других?

Регистрацией в социальной сети уже давно никого не удивить. В основном все они направлены на то, чтобы поддерживать связи с людьми, которых вы уже давно знаете. Чаще всего, мы стесняемся написать незнакомцу, страницей которого заинтересовались. Остается только тайно наблюдать за жизнью других людей, а узнать о них по фотографиям или краткой анкете совершенно невозможно.

Живопись Мира - уникальная социальная сеть в новом формате. Мы предлагаем общение без границ из любого уголка мира, широкие возможности для реализации творческих идей и самовыражения.

Каждый желающий может выставить свои работы в соответствующем разделе, посетить творческие галереи и арт-студии. Живопись Мира - это виртуальный художественный салон, где все желающие могут насладиться современной живописью, картинами с 2d персонажами, аэрографией, мультипликационной анимацией или граффити. На форуме вы можете высказать свое мнение, написать рецензию или же выслушать критику со стороны.

Наслаждаться современной живописью, любоваться скульптурой или декоративно-прикладным искусством.

Познакомиться с новыми видами современного искусства.

Высказать мнение о работах других людей.

Получить творческие рекомендации единомышленников.

Пообщаться с опытными художниками и прислушаться к их советам.

Приобрести понравившееся произведение или продать свою работу.

Новые возможности для творческих людей

Вы планируете связать свою жизнь с искусством, а живопись - любимое занятие, которому вы посвящаете все свое время? Портфолио отлично подойдет для начинающих художников, чтобы привлечь первых клиентов. Вы сможете продемонстрировать свои работы и получить рекомендации от более опытных специалистов. Общение с художниками дает возможность познать новые творческие горизонты и стать профессионалом своего дела.

Наша цель - объединить творческих людей, чтобы все могли делиться своими произведениями, вдохновляться творчеством, обрести новых поклонников и клиентов.