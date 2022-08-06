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Живопись Мира - живопись, плейкасты, конкурсы
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Живопись Мира - современная живопись (плейкасты, художники, открытки)

Золотая рыба [Татьяна Мельник]
/ просмотров: 17 / рецензий: 1
У озера [Розалия Крымская]
Другое / просмотров: 7 / рецензий: 0
Золотая аллея [Ольга Селютина]
/ просмотров: 5 / рецензий: 1
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Плейкасты:
Корабли и берега...
Автор: Alinanatali69
31 августа 2022 г.
Тема: Мужчина и женщина

Не впитывая с нежной шеи...
Автор: Розалия Крымская
01 сентября 2022 г.
Тема: Другое

-*-
Автор: Розалия Крымская
01 сентября 2022 г.
Тема: Классика

Весна идет
Автор: Розалия Крымская
01 сентября 2022 г.
Тема: Классика

Вкус жизни..
Автор: Alinanatali69
31 августа 2022 г.
Тема: Жизнь

я так чекаЮ..
Автор: Alinanatali69
31 августа 2022 г.
Тема: Любовь

Ты мне нужен, Любимый...
Автор: Alinanatali69
31 августа 2022 г.
Тема: Чувства

волны вдохновениЯ.. ♪
Автор: Alinanatali69
31 августа 2022 г.
Тема: Душа

Д О Ж Д Ь
Автор: Sergo Bredixin
31 августа 2022 г.
Тема: Картины

Черная свеча
Автор: Розалия Крымская
30 августа 2022 г.
Тема: Классика

Набросок..
Автор: Розалия Крымская
30 августа 2022 г.
Тема: Другое

У озера
Автор: Розалия Крымская
30 августа 2022 г.
Тема: Другое

Маэстро
Автор: Розалия Крымская
30 августа 2022 г.
Тема: Другое

Вот музыка та, под которую...
Автор: Розалия Крымская
30 августа 2022 г.
Тема: Классика

Слушая БАХА
Автор: Розалия Крымская
30 августа 2022 г.
Тема: Классика

Поговорим о вечности,о Брамсе..
Автор: Розалия Крымская
30 августа 2022 г.
Тема: Классика

Грустит кленовая листва...***
Автор: Капелька Дождя
30 августа 2022 г.
Тема: Времена года

нЕжноСТЬ..
Автор: Alinanatali69
30 августа 2022 г.
Тема: Настроение

Художник Zou Chuan
Автор: Judit
29 августа 2022 г.
Тема: Искусство


Продолжение списка

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01
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01
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02
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02
День нотариата Украины
04
День специалиста по ядерному обеспечению
05
День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности

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ЖИВОПИСЬ СОВРЕМЕННЫХ ХУДОЖНИКОВ

Живопись современных художниковЖивопись Мира - это уникальное сообщество ценителей искусства, где художники делятся своими картинами, а любой творческий человек может разместить фотографии или музыку, общаться с единомышленниками или просто наслаждаться невероятными произведениями. Социальная сеть создана для тех, кто не желает ютиться на обыденных интернет-площадках и стремится развивать свой творческий потенциал. Яркие индивидуальные личности найдут здесь свой круг общения, новых друзей и единомышленников. Вы можете писать отзывы, принимать активное участие в жизни сайта и просто дарить людям хорошее настроение.


Чем мы отличаемся от других?

Живопись Мира - уникальная социальная сетьРегистрацией в социальной сети уже давно никого не удивить. В основном все они направлены на то, чтобы поддерживать связи с людьми, которых вы уже давно знаете. Чаще всего, мы стесняемся написать незнакомцу, страницей которого заинтересовались. Остается только тайно наблюдать за жизнью других людей, а узнать о них по фотографиям или краткой анкете совершенно невозможно.

Живопись Мира - уникальная социальная сеть в новом формате. Мы предлагаем общение без границ из любого уголка мира, широкие возможности для реализации творческих идей и самовыражения.

Каждый желающий может выставить свои работы в соответствующем разделе, посетить творческие галереи и арт-студии. Живопись Мира - это виртуальный художественный салон, где все желающие могут насладиться современной живописью, картинами с 2d персонажами, аэрографией, мультипликационной анимацией или граффити. На форуме вы можете высказать свое мнение, написать рецензию или же выслушать критику со стороны.

Мы предлагаем:
  • Наслаждаться современной живописью, любоваться скульптурой или декоративно-прикладным искусством.
  • Познакомиться с новыми видами современного искусства.
  • Высказать мнение о работах других людей.
  • Получить творческие рекомендации единомышленников.
  • Пообщаться с опытными художниками и прислушаться к их советам.
  • Приобрести понравившееся произведение или продать свою работу.

Новые возможности для творческих людей

Вы планируете связать свою жизнь с искусством, а живопись - любимое занятие, которому вы посвящаете все свое время? Портфолио отлично подойдет для начинающих художников, чтобы привлечь первых клиентов. Вы сможете продемонстрировать свои работы и получить рекомендации от более опытных специалистов. Общение с художниками дает возможность познать новые творческие горизонты и стать профессионалом своего дела.

Наша цель - объединить творческих людей, чтобы все могли делиться своими произведениями, вдохновляться творчеством, обрести новых поклонников и клиентов.






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