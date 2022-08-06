Живопись Мира - современная живопись (плейкасты, художники, открытки)

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Живопись Мира - это уникальное сообщество ценителей искусства, где художники делятся своими картинами, а любой творческий человек может разместить фотографии или музыку, общаться с единомышленниками или просто наслаждаться невероятными произведениями. Социальная сеть создана для тех, кто не желает ютиться на обыденных интернет-площадках и стремится развивать свой творческий потенциал. Яркие индивидуальные личности найдут здесь свой круг общения, новых друзей и единомышленников. Вы можете писать отзывы, принимать активное участие в жизни сайта и просто дарить людям хорошее настроение.
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Живопись Мира - уникальная социальная сеть в новом формате. Мы предлагаем общение без границ из любого уголка мира, широкие возможности для реализации творческих идей и самовыражения.
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